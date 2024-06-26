Тарасова резко отреагировала на заявление Фетисова о Евро-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Бывший хоккеист заявил, что показ международных матчей в России — это предательство. RT на русском

«Не согласна с Фетисовым. Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте людям тогда смотреть мировой. В чем дело? За что вся страна должна быть наказана?» — заявила Тарасова. Газета.Ru

«Это глупость какая-то. Посмотреть-то хочется людям... Не понимаю, почему мы не должны смотреть, как другие играют, если сами не можем. Если мы развиваем этот вид спорта, мы должны смотреть. Как же не транслировать то, что происходит в мире? А что показывать? Как мы в лапту играем? (русская народная командная игра с мячом и битой – ред. НСН). Это идиотизм. Нам нужно смотреть футбол, чтобы понимать, как делают другие. Не нужно ничего запрещать», – сказала заслуженный тренер СССР. NSN.FM