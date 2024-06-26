«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений

Китайский клуб Леонида Слуцкого не проигрывает 18 матчей подряд.

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«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка» (3:0) в 16-м туре китайской Суперлиги.

В 18 играх при Слуцком «Шанхай» одержал 14 побед и 4 раза сыграл вничью, общий счет – 36:6.

Команда экс-тренера сборной России занимает 2-е место в таблице чемпионата Китая, на 2 балла отставая от «Шанхай Порт».

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. 21 июня «Шанхай Шеньхуа» выиграл матч 1/16 финала Кубка страны.