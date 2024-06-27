Главный тренер Сербии высказался о своем будущем после провала на Евро-2024

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о своём будущем после провала на чемпионате Европы — 2024.

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«Я понимаю недовольство и разочарование. В первую очередь недоволен я сам. Но трагедии нет. В спорте не бывает трагедий или фиаско. Фиаско — это когда кто‑то тебя обыгрывает со счётом 7:0, а после ты напиваешься и дерёшься на тренировке. За такие вещи нужно критиковать, но такого не было. Понимаете, я очень люблю свою страну. Мне нравится моя работа. Меня позвали три года назад, когда команда испытывала проблемы, и я решал их шаг за шагом», — приводит слова Стойковича издание Nogomania.



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Напомним, во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.