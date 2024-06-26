Валуев заявил, что госканалы не должны показывать Евро-2024

Депутат Госдумы России Николай Валуев заявил, что государственные каналы не должны показывать чемпионат Европы по футболу, передает «РБ Спорт».

«Госканалы не должны это показывать — тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», — сказал Валуев.



Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

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Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке национальную команду Англии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.