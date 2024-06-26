Сбер поддержал российских футбольных болельщиков

Сбер снял ролик в поддержку российских футбольных фанатов, продвигающий искусственный интеллект GigaChat. Об этом сообщило издание Sostav.

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В Сбере сообщили, что этим роликом хотели показать возможность конкуренции вне спорта, даже если российских футболистов нет на чемпионате Европы по футболу.

«Если чемпионат проходит без России, это не значит, что ее нет в глобальной повестке. Страна присутствует в главной гонке XXI века за сильный искусственный интеллект. И Россия — в числе лидеров этой гонки», — отмечает Sostav.



В съемке ролика приняла участие реальная команда разработчиков GigaСhat.

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Они проскандировали кричалку, которая отражает принципы программистов: единство, вдохновение, профессионализм, желание творить нечто грандиозное, стремление к лучшему будущему для каждого жителя огромной страны и всего мира.