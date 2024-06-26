Президент «Наполи» иронично высказался о возможном переходе Кварацхелии в «ПСЖ»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о возможном переходе нападающего клуба Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

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«Я не вижу никаких проблем с Кварацхелией. Мы обсудим с ним и его агентами продление контракта и сделаем ему предложение. Но есть некто, кто является председателем Европейской клубной ассоциации (вероятно, подразумевается президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи — прим. «Чемпионата»), который контактирует с игроком без разрешения клуба, которому он принадлежит. Есть те, кто прав, а есть те, кто нет», — приводит слова де Лаурентиса журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).



Напомним, ранее агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского футболиста, заявил о желании его клиента покинуть «Наполи» с целью перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов. Также Джугели заявил, что у Хвичи есть предложение от «ПСЖ». Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.