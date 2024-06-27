Тренер «Ахмата» рассказал о реакции президента клуба на 1:7 от «Балтики»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о разгромном поражении своей команды в матче РПЛ с «Балтикой» (1:7).

— Вы выиграли пять матчей подряд, но перед этим проиграли «Балтике» 1:7. Худший матч в вашей карьере?

— Самое крупное поражение точно. Повторюсь, добивал тот факт, что это случилось в родном городе. Я с себя не снимаю вины, так проигрывать нельзя. Но я понимал риск: можно сказать, что это поражение стало следствием наших осознанных решений. Я на них пошёл вместе со штабом, потому что понимал, что у нас есть всего два недельных цикла: перед «Балтикой» и перед ЦСКА. Эти циклы были нашим единственным шансом повлиять на тактические и функциональные моменты, шансом встряхнуть команду. И эти шесть дней перед «Балтикой» мы очень серьёзно работали над физикой. Если бы мы на это не пошли, то не вылезли бы из этой ситуации.

— Но 1:7…

— Да, я не ожидал такого срыва. Но в наши ворота мяч залетал после любого удара, а у нас – наоборот. В конце первого тайма я сказал помощникам: «Болезненное поражение, но в перерыве уже надо забыть и готовиться к ЦСКА». Во втором тайме я менял игроков, тактику, потому что в голове уже сидел следующий матч. После «Балтики», конечно, была тяжёлая обстановка в раздевалке. Президент клуба Даудов тоже был разочарован. Но хочу поблагодарить за поддержку. Он сказал тогда: «Магомед, вижу, что твоей вины здесь нет. Но команду ты обязан вытащить». Команде я сказал, что есть два пути ― либо расстроиться и закопаться, либо пройти этот тяжёлый путь. У меня было понимание, что надо перестроить и как именно действовать. Понятно, что результат всегда от Всевышнего, но наши требования игроки начали выполнять профессионально, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.