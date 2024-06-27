Тренер Украины объяснил, чего не хватило в матче с Бельгией для победы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после матча против сборной Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года заявил, что его команде немного не повезло реализовать свои моменты. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, реакция игроков на разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3 дала возможность биться за попадание в плей-офф турнира до последней минуты.

«Я благодарен игрокам за то, как они смогли отреагировать на игру со Словакией. Мы хотели и могли обыграть Бельгию, у нас было достаточно хороших моментов», — заявил Ребров.



Сборная Украины заняла последнее место в группе E, где также играли Румыния, Словакия и Бельгия. Все сборные набрали по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.