Вратарь «Динамо» вступил в перепалку с болельщиком в соцсетях

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук вступил в перепалку с болельщиком в социальных сетях. Так, вратарь выложил фотографию с Пизанской башней, сделанную во время отпуска. Один из болельщиков в комментариях упрекнул вратаря в том, что из-за него «Динамо» упустило чемпионство в минувшем сезоне РПЛ. Лещук не стал отмалчиваться и ответил недовольному подписчику.

Лещуку 28 лет, за первую команду «Динамо» он играет с 2018 года. В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Игоря с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лещука в € 600 тыс.