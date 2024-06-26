В УЕФА сохранили упоминание флага России в логотипе Евро-2024.

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Логотип Евро-2024 был представлен ещё в 2021 году. Согласно информации УЕФА логотип турнира создан на основе флагов 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветов, которые сочетаются в различных комбинациях, напоминая форму крыши Олимпийского стадиона в Германии. Кубок изображён в центре логотипа, а 24 цветных кружочка вокруг трофея символизируют 24 команды-участницы Евро-2024.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.