Cборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Грузии одержала победу в решающем матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией (2:0). В составе грузин забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Таким образом, сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

© Чемпионат.com

После победы над Португалией национальная команда Грузии завершила выступление в квартете F, с четырьмя очками заняв третье место в группе. Как одна из лучших команд, занявших третьи строчки квартетах турнира, грузины прошли в 1/8 финала Евро-2024.

Смотреть матчи Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.