Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы

Сборная Украины по футболу вылетела с чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает «RT на русском».

Отмечается, что в последнем матче с Бельгией украинская сборная сыграла вничью — ни одна из команд так и не смогла поразить ворота соперника. В итоге Украина заняла последнее место в группе Е, что не позволило сборной перейти в 1/8 финала турнира. При этом все команды в группе набрали одинаковое число очков — 4.

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Чемпионат Европы по футболу 2024 стартовал 14 июня в Германии. Состязание продлится до 14 июля. Ранее чемпион СССР и бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Ловчев назвал самые яркие команды чемпионата.