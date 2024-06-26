Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на крупных турнирах.

Игра с Грузией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии стала юбилейной для португальца. Голами Роналду в этом матче не отметился и был заменен на 65-й минуте.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.