Роналду получил желтую карточку за недовольство в матче с Грузией на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил жёлтую карточку за недовольство в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией. На момент выхода новости счет 1:0 в пользу грузинов.

На 28-й минуте матча Роналду получил жёлтую карточку за то, что указывал арбитру о том, что на игроке было нарушение правил.

На 2-й минуте открыл счет нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после ошибки защитника Португалии Антониу Силвы.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

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Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.