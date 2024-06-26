Сербские фанаты скандировали имя Путина и подрались с немецкой полицией на ЕВРО‑2024

Болельщики сборной Сербии поучаствовали в стычках с немецкой полицией перед матчем третьего тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу с командой Дании, сообщает The Telegraph.

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Инциденты произошли во вторник на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Сотрудники правоохранительных органов проверили болельщика на предмет использования пиротехники, в это время на площади находилось около пяти тысяч человек. Фанаты начали бросать в полицейских бутылки и стул, стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки.

По данным DPA, в результате столкновений пострадали как минимум 10 человек, в том числе девять полицейских, которые получили небольшие травмы.

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Ранее в социальных сетях были опубликованы видео, на которых сербские болельщики в Мюнхене скандируют имя президента РФ Владимира Путина.

Сербы во вторник сыграли вничью с командой Дании (0:0) и заняли последнее место в группе C, набрав 2 очка. Команда Драгана Стойковича выбыла из борьбы на ЕВРО‑2024.