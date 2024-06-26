Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был заменен на 65-й минуте матча 3-тура чемпионата Европы — 2024 с Грузией. Он досрочно завершил поединок, не забив ни одного гола. Португалец также не отметился забитыми мячами в предыдущих двух матчах сборной Португалии в групповом турнир, записав на свой счёт лишь голевую передачу в игре с Турцией. Таким образом, Криштиану Роналду не забил ни одного гола за групповой этап Евро-2024.

Встреча между сборными Грузии и Португалии продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу грузинов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Смотреть матчи Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.