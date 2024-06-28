Все рекорды группового этапа ЧЕ-2024

А ещё блестящий Кроос и вечно самый молодой Ямаль.

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Групповой этап Евро получился захватывающим и полным неожиданностей. Сенсационные Грузия и Австрия, невероятная развязка в группе Е, где все команды закончили с одинаковым количеством очков, автоголы и, конечно же, рекорды. Их было установлено немало.

Гол австрийца Романо Шмида в матче с Нидерландами стал 900-м в истории чемпионатов Европы.

На групповом этапе был установлен рекорд результативности: в 12 первых матчах было забито 34 гола, и это лучший показатель в истории Евро после подобного количества встреч. Предыдущий рекорд состоялся на чемпионате Европы 2012 года — тогда за 12 матчей сборные забили 33 гола.

Впервые в истории Евро четыре команды в группе набрали одинаковое количество очков. Румыния, Бельгия, Словакия и Украина дружно закончили 3-й тур с четырьмя очками.

Пять ничьих в шести матчах в группе С — рекорд для одной группы за всю историю Евро. Всего команды забили семь голов на четверых, что стало повторением антирекорда ЧЕ. И, соответственно, это первый случай с момента введения группового этапа в 1980 году, когда в группе случилась всего одна победа (Англия обыграла Сербию). Предыдущий минимум — две победы на Евро-2016.

На этом турнире было забито больше всего в истории Евро голов после 90-й минуты — 10. Предыдущий рекорд (9) был установлен на Евро-2016.

Ромелу Лукаку упустил шесть голевых шансов. Это рекорд среди всех европейских игроков на крупных турнирах с 1980 года!

За три игры группового этапа Тони Кроос отдал 324 точные передачи, что на одну больше, чем на Евро-2016. Немец побил свой же рекорд!

Криштиану Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро (семь результативных передач), но установил и личный антирекорд — ни одного гола на групповом этапе крупного турнира.

Победа Грузии над Португалией — первая в истории Евро, когда команда со столь низкого места в рейтинге ФИФА (74-е) обыграла сборную из топ-10 (португальцы — шестые).

Мамардашвили предотвратил 3,6 гола по xG — это рекорд групповых этапов в XXI веке. Также грузинский вратать повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро: у него 21 сейв за три матча, столько же было на счету латвийского вратаря Александра Колинько на Евро-2004.

В матче Турция — Чехия показали наибольшее количество карточек в истории Евро — 20.

Албанец Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро — мяч в ворота итальянцев залетел уже на 23-й секунде. А вот Венгрия стала автором самого позднего гола в, основное время на турнире — Кевин Чобот забил шотландцам, когда время было на отметке 99:32.

И много рекордов, связанных с возрастом: