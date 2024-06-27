Тренер сборной Португалии выделил двух игроков сборной Грузии после поражения в матче Евро

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес выделил двух игроков национальной команды Грузии после поражения в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

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«Если проанализировать их, то можно сказать об их вратаре, который показал замечательную игру, и о Кварацхелии, который входит в пятёрку лучших дриблёров Европы. Единственным сюрпризом стало то, что им удалось сохранить интенсивность и веру в свои силы на протяжении 90 минут, потому что только в последние десять минут у нас были реальные шансы. Их тренер проделал замечательную работу», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию (2:0) и вышла в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала сборная Португалии встретится со Словенией, а Грузия проведёт матч с Испанией.