Колумбийский футболист "Краснодара" Кордоба забил гол в матче Кубка Америки

Сборная Колумбии со счетом 3:0 разгромила команду Коста-Рики в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в Глендейле (штат Аризона, США).

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Забитыми мячами отметились Луис Диас (31-я минута, с пенальти), Давинсон Санчес (59) и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба (62).

Кордоба забил свой первый мяч на текущем турнире. Нападающий "Краснодара" был заменен на 77-й минуте. На 71-й минуте на поле появился еще один колумбийский игрок "Краснодара" - Кевин Кастаньо.

В стартовом составе сборной Коста-Рики на поле вышел нападающий "Спартака" Манфред Угальде. Он получил желтую карточку и был заменен в перерыве. Из-за перебора желтых карточек форвард пропустит матч заключительного тура группового этапа с командой Парагвая.

В другом матче второго тура группы D встретятся сборные Бразилии и Парагвая. Сборная Колумбии набрала шесть очков и занимает первое место, команда обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. Далее располагаются команды Бразилии, Коста-Рики (по одному очку) и Парагвая (ни одного очка). Из других групп в четвертьфинал досрочно вышли сборные Венесуэлы и Аргентины.

Кубок Америки завершится 15 июля. В нем принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Два лучших коллектива из каждого квартета выйдут в плей-офф. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.