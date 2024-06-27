Кварацхелия прокомментировал выход Грузии в плей‑офф Евро-2024

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия признался, что завоевание путевки в плей‑офф чемпионата Европы по футболу осчастливило его больше, чем победа с «Наполи» в итальянской Серии А.

В среду Грузия победила Португалию (2:0) в третьем туре групповой стадии ЕВРО‑2024 и вышла в 1/8 финала турнира, Кварацхелия отметился победным голом.

— Завоевание скудетто было для меня незабываемым моментом. Но сегодня я еще счастливее, потому что играю за свою страну. Пройти дальше было моей мечтой, мои эмоции очень тяжело описать словами, — приводит слова Кварацхелии пресс‑служба УЕФА.



В 1/8 финала сборная Грузии 30 июня встретится с командой Испании.

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