Полузащитник сборной Бельгии одним словом описал украинца Зинченко

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне после матча против сборной Украины в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года заявил, что у украинской команды есть больше будущее. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Игрок заявил, что ему было приятно соперничать на поле с экс-партнером по «Манчестер Сити» Александром Зинченко.

«Зинченко — невероятный парень. Я играл с ним пять лет, и он за это время проделал большую работу. Он мой близкий друг, я желаю ему всего самого наилучшего. Украина обладает большим талантом, я верю, что они вернутся еще сильнее», — заявил Де Брейне.



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Встреча завершилась со счетом 0:0. Сборная Украины заняла последнее место в группе E, где также играли Румыния, Словакия и Бельгия. Все сборные набрали по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.