Болельщик спрыгнул с трибуны прямо на нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после игры группового этапа Евро-2024. Видеозапись инцидента опубликовало издание РБК Спорт.

Прыжок болельщика произошел тогда, когда 39-летний португалец уходил с поля в раздевалку после матча Португалия – Грузия, закончившегося со счетом 0:2.

Спортсмена спасла охрана, которая в последний момент заблокировала Роналду и не дала ему получить серьезную травму. Судя по видео, сам футболист недоуменно развел руками, глядя на упавшего болельщика.

Ранее Криштиану Роналду, заключивший ранее контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», проявил неуважение к символике клуба-соперника «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче. Игрок поднял один из шарфов с символикой «Аль-Хиляля», которыми его забросали болельщики, засунул себе в шорты и швырнул обратно.

При этом на всем протяжении игры при каждом касании Роналду мяча болельщики «Аль-Хиляля» скандировали имя футболиста Лионеля Месси. В одном из эпизодов Роналду жестами обратился к трибунам, сказав: «Здесь я… не Месси!».