Тренер сборной Грузии прокомментировал выход команды в плей-офф Евро

Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал то, что команда впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Его слова приводятся на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Когда ты "маленькая" команда, ты знаешь, что тебе нечего терять. Единственное, что мы сказали перед началом турнира, — это не жалеть о том, что не сыграли в свой футбол», — заявил Саньоль.



Он добавил, что игроки своей игрой хотели добиться того, чтобы в Грузии гордились ими.

В третьем матче группового этапа Евро-2024 сборная Грузии победила команду Португалии со счетом 2:0. На второй минуте отличился нападающий Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте форвард Жорж Микаутадзе реализовал пенальти.

Грузия заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф Евро-2024, набрав четыре очка. В 1/8 финала турнира команда сыграет с Испанией.