Одной категории россиян могут запретить посещать футбольные матчи

Злостным неплательщиков алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, отвечая на полях XII Петербургского международного юридического форума на вопрос о возможных новых законодательных новеллах для воздействия на должников. ТАСС

«В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов. В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — отметил Аристов. RT на русском

Как отметил глава ФССП, цены на билеты на спортивные соревнования, как правило, высокие, а их посещение «носит развлекательный характер». NSN.FM