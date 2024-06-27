Эрдоган позвонил игрокам и тренерам сборной Турции после успеха на Евро-2024

Президент Турции Реджеп Эрдоган связался с футболистами и тренерским штабом сборной страны после её успешного выступления на чемпионате Европы 2024 года в Германии, на котором туркам удалось выйти в плей-офф турнира.

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Эрдоган пообщался с главным тренером Винченцо Монтеллой, сказав ему следующее:

«Надеюсь, мы перейдём к подготовке к матчу с Австрией и сделаем всё необходимое».



Также президент обратился к капитану турков Хакану Чалханоглу:

«Я особенно поздравляю тебя, это был хороший гол».



Сам футболист тоже поблагодарил главу страны.

Эрдоган обратился и к автору победного гола в матче с Чехией Дженку Тосуну: