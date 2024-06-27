Божович объяснил падение уровня футболистов нехваткой женщин

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги Миодраг Божович в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что современные футболисты практически перестали интересоваться женщинами, из-за чего хуже играют.

По его мнению, большинству молодых игроков «пофиг на все».

«По Евро-2024 можно заметить, что уровень мирового футбола немного упал. Сейчас молодые игроки мало интересуются женщинами. Раньше, если ты немного занимался футболом, то больше интересовался женщинами, бегал за ними. А сейчас их даже девушки не интересуют. Дальше будет еще труднее! Им пофигу на все», — заявил Божович.



Смотреть матчи Евро-2024

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, сойдутся:

Испания — Грузия

Швейцария — Италия

Англия — Словакия

Австрия — Турция

Румыния — Нидерланды

Франция — Бельгия

Португалия — Словения

Германия — Дания

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля.