Нино рассказал, как бразильцы из «Зенита» относятся к теме СВО

Бразильский защитник «Зенита» Нино рассказал, как его соотечественники из петербургского клуба относятся к теме СВО. По словам футболиста, эта тема не особо беспокоит бразильцев и никак не влияет на их досуг за пределами футбольного поля.

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«Это никак не влияет на мою безопасность, на мою работу, на свободное время с семьей или походы в ресторан… Короче говоря, на 100% чувство безопасности. Мы разговариваем с бразильцами между собой. Однако тема СВО — это не то, что нас беспокоит», — приводит слова Нино интернет-портал O Dia.



Напомним, Нино стал игроком сине-бело-голубых прошлой зимой. За полгода он уже успел выиграть с «Зенитом» Российскую Премьер-Лигу и Кубок России. Для «Зенита» это шестое чемпионство в РПЛ подряд.