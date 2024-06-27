Британские журналисты перепутали имя Льва Яшина

Британская газета The Telegraph на своей странице в сети X перепутала имя советского футболиста Льва Яшина. Lenta.ru

Так, в новой публикации журналисты Telegraph предложили подписчикам проголосовать, кто сильнее — сборная СССР образца 1960 года или сборная Италии образца 2000 года. Однако без казусов не обошлось — в составе советской команды британцы перепутали имя Льва Яшина, назвав его Кайлом Яшиным. Чемпионат.com

Яшин стал чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР. Италия на Евро-2000 стала серебряным призером, уступив в финале сборной Франции. Sports.ru