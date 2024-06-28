Сычев рассказал о главной эмоции группового этапа Евро

Дмитрий Сычев, бывший нападающий сборной России, поделился своим впечатлением от выступления сборной Грузии на Евро-2024. Он отметил, что победа сборной Грузии над Португалией стала настоящим праздником для грузинских болельщиков и подарила им огромный заряд эмоций.

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«Самая главная эмоция группового этапа Евро – это, конечно, матч Грузии против Португалии. Он как будто был создан для того, чтобы перечеркнуть всю ту скучнейшую историю, которая происходила в остальных играх», – приводит слова Сычева «РБ Спорт».



Сычев считает, что этот успех придаст мощный импульс развитию футбола в Грузии. Он уверен, что сборная Грузии заложила прочный фундамент для дальнейшего роста и развития футбола в стране, и этот успех станет мощным стимулом для молодых футболистов.

Напомним, что матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Грузии состоится в воскресенье, 30 июня, в 22:00 мск.