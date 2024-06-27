Украинцы выгнали тренера, охота на Роналду, «убей серба»: скандалы ЧЕ-2024

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап, и пришло время подводить промежуточные итоги. О результатах группового турнира NEWS.ru рассказал накануне. Самые громкие скандалы и яркие эпизоды ЧЕ — в материале портала.

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В фан-зоне Евро-2024 произошла поножовщина

По информации телеканала ZDF, 26 июня мужчина напал с ножом на футбольных болельщиков в Штутгарте. Инцидент произошел на Дворцовой площади, где люди смотрели трансляцию матча чемпионата Европы между сборными Турции и Чехии (2:1).

В результате завязавшейся потасовки три человека получили ранения. Из них двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого.

Гражданство пострадавших и задержанного не разглашаются. В полиции заявили, что после ЧП были приняты серьезные меры безопасности.

Украинцы выставили тренера за дверь

В первые дни турнира одним из самых резонансных стал эпизод, когда футболисты сборной Украины выставили главного тренера Сергея Реброва за двери раздевалки. Это случилось после поражения его подопечных от Румынии со счетом 0:3. В медиа и соцсетях появились материалы о том, что украинские футболисты выгнали наставника. Но что произошло на самом деле?

Футболисты действительно попросили тренера постоять за дверью. Но ничего скандального не случилось. Ситуации, когда разочарованные игроки закрываются в раздевалке и высказывают друг другу претензии на повышенных тонах, в футболе случаются сплошь и рядом.

После поражения от Румынии украинцы обыграли Словакию (2:1) и сыграли вничью с Бельгией, но не смогли выйти в плей-офф. По злому року судьбы они стали первой командой в истории чемпионатов Европы, занявшей последнее место в группе с четырьмя очками. Ребров не подал в отставку.

Флаги России запретили

Еще одна история, которая не прошла незамеченной — использование российских флагов на чемпионате Европы. Сборная РФ не была допущена даже до участия в отборе, но официального запрета на триколоры изначально не было. Флаги попадали в объективы телекамер в целом ряде поединков группового этапа. В частности, они были замечены на матче-открытии, а также на встречах с участием сборной Сербии.

Перед игрой Украины с Румынией организаторы запретили использование российских флагов на стадионах, но получили неожиданный ответ. На матче появился флаг ДНР!

На Роналду устроили настоящую «охоту»

К счастью для португальского форварда, намерения «охотившихся» были в основном добрыми. В матче Португалии с Турцией на поле прорвался 10-летний мальчик по имени Берат, чтобы сделать селфи с Криштиану. Легендарный нападающий не отказал ребенку. Через доли секунды за пацаном прибежали стюарды.

Как сообщает Bild, несмотря на то что действия Берата являются нарушением, за инцидентом не последует никаких санкций. Мальчик лишь получил предупреждение. По словам юного болельщика, он сказал отцу, что идет в туалет, а на самом деле выбежал на поле.

«Внезапно я увидел его на крыше скамейки запасных, а потом он побежал. УЕФА, вероятно, закрыл на это глаза, потому что он еще маленький», — сказал отец Берата Четин.



После этого инцидента на ЧЕ были усилены меры безопасности. Свою роль сыграло роль давление общественности.

Во время матча Португалия — Грузия после свистка судьи на перерыв, когда игроки шли к подтрибунному помещению, один из зрителей спрыгнул с трибуны и едва не сбил Роналду с ног. Один из стюардов оттолкнул болельщика, Криштиану не пострадал.

На Евро под ударом оказались сербы

Когда сербские фанаты отдыхали в ресторане накануне матча национальной команды со сборной Англии, на них налетели албанцы и англичане. Большинству нападавших впоследствии удалось скрыться.

В потасовке принял участие сын президента Сербии Данило Вучич. В соцсетях появились кадры, на которых он обходит телохранителей и вступает в драку с англичанами.

На матче между Хорватией и Албанией болельщики обеих команд кричали: «Убей серба». После окончания игры фанатов поддержал нападающий албанской сборной Мирлинд Даку, который выступает за российский «Рубин». После матча он взял в руки мегафон и выкрикнул агрессивные слова в адрес сербов. Публика одобрительно отреагировала.

«То, что произошло, возмутительно, и мы попросим у УЕФА санкций, даже если это будет означать отказ от продолжения соревнований», — заявил Йован Сурбатович, генеральный секретарь Футбольного союза Сербии.



Турки подрались с грузинами

Во время матча сборных произошла драка между грузинскими и турецкими болельщиками. Фанаты из Турции находились за воротами, а рядом с ними располагались поклонники сборной Грузии. Турки спрыгнули со своих мест, пришли в зону грузин и начали массовую потасовку с использованием стульев и подручных предметов.