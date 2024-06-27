В «Химках» сообщили об отсутствии интереса к Дзюбе

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил об отсутствии интереса к бывшему нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.

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«Работа пока идет над трансферами, наш спортивный блок работает. Как будет какое-то решение по новым игрокам, мы сообщим. Ведутся ли переговоры с Артемом Дзюбой? Пока в списке кандидатов на приобретение его фамилии нет», – приводит слова Оленева ТАСС.



Дзюба выступал в чемпионате России за «Локомотив» с февраля 2023 года. Его контракт был рассчитан до лета 2024 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. 29 мая «железнодорожники» официально объявили об уходе форварда из клуба.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба принял участие в 21 матче, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 2,8 млн евро.

На этой неделе появилась информация, что «Химки» отказались от трансфера 35-летнего форварда в связи с большим количеством нападающих в составе, а также с учетом подписания нападающего Антона Заболотного.

В июне Дзюба выложил в одной из своих социальных сетей фотографию из Шанхая, где располагается клуб «Шанхай Шеньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.