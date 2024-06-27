16-летний футболист получил образование во время Евро-2024

Самый юный футболист в истории чемпионатов Европы испанец Ламин Ямаль во время Евро-2024 получил обязательное среднее образование.

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Перед началом турнира стало известно, что Ямаль взял с собой в Германию учебники и продолжил обучение, чтобы получить обязательное среднее образование. Футболист обучался удаленно.

В четверг стало известно, что заключительный этап обучения Ямалем был пройден. Юная звездочка сборной Испании сразу же позвонил матери и поделился этой радостной новостью, сообщает COPE.

Помимо статуса самого юного футболиста в истории европейского первенства, Ямаль на Евро-2024 отметился еще и голевой передачей, установив еще один рекорд.

30 июня в 1/8 финала сборная Испании сыграет с командой Грузии.