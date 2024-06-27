Сборной Грузии пообещали 10 миллионов евро за выход в четвертьфинал Евро

Грузинской сборной по футболу передадут 10 миллионов евро за выход в 1/8 финала чемпионата Европы, а, при выходе в 1/4 финала, они получат эту сумму еще раз. Такое заявление сделал основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.

«Поздравляю грузинскую сборную с победой над Португалией в групповом раунде. За эту победу сборной будет передано 30 миллионов лари (около 10 миллионов евро — прим. URA.RU). Такую же награду они получат за выход в четвертьфинал», — сказал Иванишвили грузинскому телеканалу «Первый».



Футбольная сборная Грузии обыграла португальцев в матче третьего, последнего тура группового этапа чемпионата Евро-2024. Встречу группы F провели в Гельзенкирхене, матч закончился со счетом 2:0 в пользу грузинцев, передает телеканал 360.