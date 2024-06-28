Игрок «Барселоны» Фермин Лопес высказался об интересе к нему «Манчестер Юнайтед»

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес высказался об интересе к нему «Манчестер Юнайтед».

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«Я не читаю прессу, она меня не очень интересует. Важно то, что я хочу играть в «Барселоне», и что думаю только о «Барселоне». Больше ничего», — приводит слова Лопеса интернет-издание Football Espana.



В прошедшем сезоне 21-летний Фермин Лопес провёл за каталонцев 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» заняла второе место, набрав 85 очков за 38 матчей.