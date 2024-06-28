Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком, чаще всех попадающим в офсайд на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

Португальский форвард оказался в положении вне игры пять раз. Второе место по данному показателю занял нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга (четыре раза). Третью строчку делят нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Артём Довбик (Украина) и Расмус Хойлунд (Дания) – три раза.

Роналду на групповом этапе сыграл во всех трёх матчах и отдал одну голевую передачу.

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Португалия заняла первое место с шестью очками в группе F с Турцией (6 очков), Грузией (4 очка) и Чехией (1 очко). В 1/8 финала Евро-2024 португальцы сыграют 1 июня со сборной Словении.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.