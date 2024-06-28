«А чего вы в первом матче пропустили три мяча?» Орлов — о невыходе Украины из группы Евро

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о невыходе сборной Украины из группы на чемпионате Европы – 2024.

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Украинцы заняли последнее четвёртое место с 4 очками в группе Е с Румынией (4 очка), Бельгией (4 очка) и Словакией (4 очка).