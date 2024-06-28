Вратарь сборной Сербии подрался с болельщиком в баре перед игрой

Голкипер сборной Сербии по футболу Ваня Милинкович-Савич подрался с болельщиком в одном из баров Мюнхена перед заключительной игрой группового этапа чемпионата Европы против команды Дании. Об этом сообщает сербский портал Telegraf.

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По информации источника, перед игрой с датчанами сербским футболистам был предоставлен выходной. Милинкович-Савич отправился в бар, в котором часто выступают музыканты из Сербии. В заведении голкипер сборной Сербии столкнулся с болельщиком, выразившим недовольство присутствием Милинковича-Савича в баре. В ответ на это сербский футболист ударил фаната, драку предотвратила охрана и владелец бара.

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Сборные Сербии и Дании провели заключительный матч группового этапа Евро-2024 26 июня, встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам группового этапа команда Сербии не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в своем квартете.

Чемпионат Европы завершится 14 июля.