В сборной Франции возник конфликт перед игрой с Бельгией

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн недоволен главным тренером национальной команды Дидье Дешамом. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, футболист недоволен тем, что остался на скамейке запасных и не вышел в основном составе в матче третьего тура группового этапа против Польши. Отмечается, что между игроком и тренером возникла отстраненность, и что Дешам больше не рассматривает Гризманна как безальтернативного футболиста сборной.

Смотреть матчи Евро-2024

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют:

Испания — Грузия;

Швейцария — Италия;

Англия — Словакия;

Австрия — Турция;

Румыния — Нидерланды;

Франция — Бельгия;

Португалия — Словения;

Германия — Дания.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.