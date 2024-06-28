В сборной Франции возник конфликт перед игрой с Бельгией

Le Parisien: нападающий сборной Франции Гризманн недоволен тренером Дешамом
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн недоволен главным тренером национальной команды Дидье Дешамом. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, футболист недоволен тем, что остался на скамейке запасных и не вышел в основном составе в матче третьего тура группового этапа против Польши. Отмечается, что между игроком и тренером возникла отстраненность, и что Дешам больше не рассматривает Гризманна как безальтернативного футболиста сборной.
В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют:
- Испания — Грузия;
- Швейцария — Италия;
- Англия — Словакия;
- Австрия — Турция;
- Румыния — Нидерланды;
- Франция — Бельгия;
- Португалия — Словения;
- Германия — Дания.
Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.