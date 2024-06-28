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Le Parisien: нападающий сборной Франции Гризманн недоволен тренером Дешамом

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн недоволен главным тренером национальной команды Дидье Дешамом. Об этом сообщает издание Le Parisien.

В сборной Франции возник конфликт перед игрой с Бельгией
© globallookpress.com

По информации источника, футболист недоволен тем, что остался на скамейке запасных и не вышел в основном составе в матче третьего тура группового этапа против Польши. Отмечается, что между игроком и тренером возникла отстраненность, и что Дешам больше не рассматривает Гризманна как безальтернативного футболиста сборной.

Смотреть матчи Евро-2024

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют:

  • Испания — Грузия;
  • Швейцария — Италия;
  • Англия — Словакия;
  • Австрия — Турция;
  • Румыния — Нидерланды;
  • Франция — Бельгия;
  • Португалия — Словения;
  • Германия — Дания.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.

Футбол
Антуан Гризманн