Карпин продлил контракт со сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил, что продлил контракт с РФС до 2028 года.

«Привет! Это Валера. Главный тренер сборной. Ещё на четыре года», — заявил Карпин в видео, опубликованном пресс-службой сборной России в телеграм-канале.



Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.