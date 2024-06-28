Карпин продлил контракт со сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил, что продлил контракт с РФС до 2028 года. RT на русском

«Привет! Это Валера. Главный тренер сборной. Еще на четыре года», — заявил Карпин в видео, опубликованном пресс-службой сборной России в телеграм-канале. Чемпионат.com

Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной сборной 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года, однако сборную не допустили до плей-офф квалификации из-за ситуации на Украине. ТАСС