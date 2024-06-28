Президент РФС объяснил решение продлить контракт Карпина со сборной России

Президент РФС Александр Дюков объяснил решение продлить контракт сборной России с главным тренером Валерием Карпиным.

«Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков. Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол. Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.



Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.