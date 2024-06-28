Орлов раскритиковал Тедеско за «бездарную игру» сборной Бельгии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов жёстко раскритиковал сборную Бельгии и её главного тренера Доменико Тедеско за выступление на чемпионате Европы — 2024. По мнению эксперта, на групповом этапе Евро-2024 бельгийцы играли бездарно.

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