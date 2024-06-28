"Химки" объявили о назначении Ортиги новым главным тренером

Бывший главный тренер московской "Родины" Франк Ортига стал новым наставником "Химок". Об этом сообщила пресс-служба подмосковного клуба. О деталях и сроках трудового соглашения между клубом и испанским специалистом не сообщается. В прошлом сезоне Ортига работал с "Родиной", в которой занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Предыдущим тренером "Химок" был Андрей Талалаев, он возглавлял подмосковный клуб с августа 2023 года. Этот заход в команду стал вторым для специалиста, до этого он тренировал "Химки" с 2019 по 2020 год. После ухода из подмосковного клуба в 2020-м году Талалаев поработал в самарских "Крыльях Советов", в грозненском "Ахмате" и московском "Торпедо". "Химки" заняли первое место в Первой лиге в прошлом сезоне, набрав 66 очков и опередив лидировавшее до финишной прямой махачкалинское "Динамо". Таким образом, команда завоевала путевку в высший дивизион страны и сыграет в сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге.