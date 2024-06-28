«Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер Соболева

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» обсуждают возможный трансфер нападающего красно-белых Александра Соболева за € 12 млн. «Зенит» не предлагал «Спартаку» € 20 млн за Соболева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Стороны обсуждали возможный трансфер. Вероятная сумма перехода, если он произойдет, будет в районе € 12 млн», — добавил источник «Чемпионата».



Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.