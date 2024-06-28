В «Зените» не стали комментировать информацию об интересе к Соболеву

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать информацию о возможном переходе в стан сине-бело-голубых нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы обсуждают возможный трансфер форварда красно-белых за € 12 млн.

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— «Зенит» намерен купить Соболева?

— Слухи не комментируем», – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.