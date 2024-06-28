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Whoscored объявил символическую сборную группового этапа Евро-2024

Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Whoscored объявил символическую сборную группового этапа Евро-2024
© Чемпионат.com

Лучшим игроком года стал полузащитник сборной Испании Фабиан Руис, получивший оценку 8,39.

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Полностью символическая сборная группового этапа Евро-2024 по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Георгий Мамардащвили (Грузия, 7,75).

Защитники: Йозуа Киммих (Германия, 7,39), Пепе (Португалия, 7,22), Яка Бийол (Словения, 7,33), Марк Кукурелья (Испания, 7,68).

Полузащитники: Тони Кроос (Германия, 7,45), Фабиан Руис (Испания, 8,39), Кевин Де Брёйне (Бельгия, 7,6).

Нападающие: Джамал Мусиала (Германия, 7,77), Коди Гакпо (Нидерланды, 7,8), Килиан Мбаппе (Франция, 7,56).

Футбол
Джамал Мусиала
Килиан Мбаппе
Йозуа Киммих
Фабиан Руис
Тони Кроос