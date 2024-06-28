Итальянские тренеры отметились уникальным достижением на Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 стал первым Евро в истории, на котором более двух тренеров одной национальности прошли групповой этап и вышли в раунд плей-офф, сообщает Opta Sport.

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На Евро-2024 сразу четыре итальянских специалиста вывели свои команды в 1/8 финала. Лучано Спаллетти вместе с Италией набрал четыре очка и занял второе место в группе В, сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско стала второй в группе Е, Словакия, которую возглавляет Франческо Кальцона, вышла в плей-офф с третьего места в Группе Е, а Турция по руководством Винченцо Монтеллы стала второй в группе F.

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Напомним, первые матчи плей-офф турнира состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля.