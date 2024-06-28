Информацию о трансфере Соболева в «Зенит» за 20 млн евро опровергли

«Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер нападающего «красно-белых» Александра Соболева. «Сине-бело-голубые» при этом не предлагали «Спартаку» € 20 млн за этого нападающего.

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«Стороны обсуждали возможный трансфер. Вероятная сумма перехода, если он произойдёт, будет в районе € 12 млн», — заявил источник championat.com.



Ситуацию прокомментировал бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов.

— Мне не верится, что Соболев уйдёт в «Зенит». Исходя из того, что я читал в интервью, в «Зенит» он не перейдёт. Поэтому это какая-то утка. Что касается его недовольства на тренировках, то, может, что-то и не устраивает его в данный момент. Но я не думаю, что Соболев прямо желает перейти в «Зенит», - отметил Кечинов.



— Вы будете шокированы, если Соболев в итоге окажется в «Зените»?

— Меня уже ничего не удивит и не шокирует. Но у футболистов должны быть принципы и моменты, что нельзя перешагивать через это. Мне не верится, что Соболев перейдёт в «Зенит».



Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с «красно-белыми» до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.