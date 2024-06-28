Тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке на пресс-конференции. Об этом пишет Tengri Sport. Lenta.ru

Во время одного из вопросов Черчесов попросил помочь с переводом главу Казахской федерации футбола (КФФ) Адилета Барменкулова. Газета.Ru

Специалист прервал работника СМИ и задал встречный вопрос: "Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?". В ответ на предложение журналиста ответить на осетинском языке Черчесов возразил: "Но ведь никто не поймет". Rusfootball