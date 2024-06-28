«Бавария» хочет 70 млн евро за де Лигта

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» не сходятся в оценке Маттейса де Лигта.

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В покупке 24-летнего защитника заинтересован главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который в настоящее время ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

По информации журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» хотела бы получить до 70 млн евро, но «Юнайтед» готов заплатить только около 35 млн евро.

Отмечается, что новый тренер мюнхенцев Венсан Компани не рассчитывает на де Лигта и планирует предстоящий сезон с учетом других игроков защиты.

В минувшем сезоне нидерландец провел 22 матча в Бундеслиге, отметившись двумя голами.